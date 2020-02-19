19 Февр. 2020 2020-02-19T12:47:40+03:00

Здоровый разговор: Мужчины стали чаще обращаться к пластическим хирургам. А женщины рожают в 50 - 19.02.2020 - Краснодар 00:00 00:00

Рак груди молодеет. А мужчины все чаще ложатся под нож , чтобы выглядеть моложе. Накануне обоих гендерных праздников - 23 февраля и 8 марта - мы пригласили к себе эксперта микрохирурга, онколога, пластического хирурга Алексея Дикарева.

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