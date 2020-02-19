2020-02-19T12:47:40+03:00
Здоровый разговор-Краснодар
Евгения ОСТРАЯ

Мужчины стали чаще обращаться к пластическим хирургам. А женщины рожают в 50

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997Фото: Архив "КП"

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Здоровый разговор: Мужчины стали чаще обращаться к пластическим хирургам. А женщины рожают в 50 - 19.02.2020 - Краснодар

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Рак груди молодеет. А мужчины все чаще ложатся под нож , чтобы выглядеть моложе. Накануне обоих гендерных праздников - 23 февраля и 8 марта - мы пригласили к себе эксперта микрохирурга, онколога, пластического хирурга Алексея Дикарева.

Ловите нас на 91.0fm в Краснодаре, 89.5fm в Анапе и на radiokp.ru.

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