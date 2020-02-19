19 Февр. 2020 2020-02-19T18:13:29+03:00

Вторая жизнь Вишняковского сквера: Активисты против парковки 00:00 00:00

Со дня на день за забором, который делил действующий Вишняковский сквер пополам, начнутся масштабные работы по благоустройству. В прошлом году горожане отдали предпочтение этой зеленой зоне по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

По плану там высадят деревья и кустарники, поставят лавочки, оборудуют различные детские и спортивные зоны. Также в сквере организуют парковку на 48 машин. Последний пункт возмутил активных горожан. Они уверены, что парковка только навредит обновленному парку.

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