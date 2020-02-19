2020-02-19T18:13:29+03:00
Тема дня – Краснодар
Артём ГНАТЕНКОЕгор КАЗАКОВ

Вторая жизнь Вишняковского сквера: Активисты против парковки

Начинаем в 17:03Начинаем в 17:03Фото: Архив "КП"

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997

Вторая жизнь Вишняковского сквера: Активисты против парковки

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Со дня на день за забором, который делил действующий Вишняковский сквер пополам, начнутся масштабные работы по благоустройству. В прошлом году горожане отдали предпочтение этой зеленой зоне по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

По плану там высадят деревья и кустарники, поставят лавочки, оборудуют различные детские и спортивные зоны. Также в сквере организуют парковку на 48 машин. Последний пункт возмутил активных горожан. Они уверены, что парковка только навредит обновленному парку.

А как думаете вы?

Телефон нашего прямого эфира: 8(861) 997-7-997

Начинаем в 17:03.

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