Почему не стоит бояться рака
О важности ранней диагностики поговорим 20.02.2020
Здоровый разговор: Почему не стоит бояться рака - Краснодар - 20.02.2020
Онкология - это сфера, где новые методы успешного лечения появляются каждый год. Все больше заболеваний удается вылечить. О мифах вокруг рака, о специфике Краснодарского края и о важности ранней диагностики поговорим 20.02.2020.
В эфире врач и юрист Николай Чернышук, а также главный врач Европейской клиники в Москве, кандидат медицинских наук, онколог Андрей Пылев. Ловите нас в 12:03 на 91.0fm в Краснодаре, 89.5fm в Анапе и на radiokp.ru.