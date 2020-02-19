19 Февр. 2020 2020-02-20T15:34:10+03:00

Ловите нас в 12:03 на 91.0fm в Краснодаре, 89.5fm в Анапе и на radiokp.ru Фото: Архив "КП"

Здоровый разговор: Почему не стоит бояться рака - Краснодар - 20.02.2020 00:00 00:00

Онкология - это сфера, где новые методы успешного лечения появляются каждый год. Все больше заболеваний удается вылечить. О мифах вокруг рака, о специфике Краснодарского края и о важности ранней диагностики поговорим 20.02.2020.

В эфире врач и юрист Николай Чернышук, а также главный врач Европейской клиники в Москве, кандидат медицинских наук, онколог Андрей Пылев. Ловите нас в 12:03 на 91.0fm в Краснодаре, 89.5fm в Анапе и на radiokp.ru.