20 Февр. 2020 2020-02-20T16:33:51+03:00

Ловите нас на 91.0fm в Краснодаре, 89.5fm в Анапе и на radiokp.ru Фото: Архив "КП"

Экономика: Как получить доход в 22% в год - Краснодар - 20.02.2020 00:00 00:00

Куда можно вложить деньги, если не хочется идти в банк. Где можно получить высокую доходность и сопричастность к делу.

У нас в гостях директор по развитию и продвижению потребительского общества «Дедовы традиции» Евгений Иванов.

Ловите нас на 91.0fm в Краснодаре, 89.5fm в Анапе и на radiokp.ru