Как получить доход в 22% в год
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Реально ли получать такие деньги?
Экономика: Как получить доход в 22% в год - Краснодар - 20.02.2020
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Куда можно вложить деньги, если не хочется идти в банк. Где можно получить высокую доходность и сопричастность к делу.
У нас в гостях директор по развитию и продвижению потребительского общества «Дедовы традиции» Евгений Иванов.
Ловите нас на 91.0fm в Краснодаре, 89.5fm в Анапе и на radiokp.ru