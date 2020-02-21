21 Февр. 2020 2020-02-21T16:21:41+03:00

Ловите нас на 91.0fm и на radiokp.ru Фото: Архив "КП"

Гость в студии: Директор компании «Электронный билет Кубани» Андрей Григоренко о перспективах бесконтактной оплаты проезда в Краснодаре - 21.02.2020 00:00 00:00

В Краснодаре общественный транспорт очень популярен. На постоянной основе им пользуется порядка 75% горожан.

Вместе с генеральным директором компании «Электронный билет Кубани» Андреем Григоренко поговорили о безналичной оплате проезда, о льготах, о поддельных проездных и том, когда по карте можно будет расплатиться в маршрутках.

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