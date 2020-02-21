2020-02-21T16:21:41+03:00
Гость в студии. Краснодар
Егор КАЗАКОВ@kp_kuban

Директор компании «Электронный билет Кубани» Андрей Григоренко о перспективах бесконтактной оплаты проезда в Краснодаре

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Гость в студии: Директор компании «Электронный билет Кубани» Андрей Григоренко о перспективах бесконтактной оплаты проезда в Краснодаре - 21.02.2020

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В Краснодаре общественный транспорт очень популярен. На постоянной основе им пользуется порядка 75% горожан.

Вместе с генеральным директором компании «Электронный билет Кубани» Андреем Григоренко поговорили о безналичной оплате проезда, о льготах, о поддельных проездных и том, когда по карте можно будет расплатиться в маршрутках.

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