Директор компании «Электронный билет Кубани» Андрей Григоренко о перспективах бесконтактной оплаты проезда в Краснодаре
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Гость в студии: Директор компании «Электронный билет Кубани» Андрей Григоренко о перспективах бесконтактной оплаты проезда в Краснодаре - 21.02.2020
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В Краснодаре общественный транспорт очень популярен. На постоянной основе им пользуется порядка 75% горожан.
Вместе с генеральным директором компании «Электронный билет Кубани» Андреем Григоренко поговорили о безналичной оплате проезда, о льготах, о поддельных проездных и том, когда по карте можно будет расплатиться в маршрутках.
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