25 Февр. 2020 2020-02-25T13:38:24+03:00

Гость в студии: В 99% пожаров виноваты люди - Краснодар - 25.02.2020 00:00 00:00

У нас в гостях заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС МЧС РФ по Краснодарскому краю Дмитрий Божков. Он рассказал про то, сколько пожаров было в прошлом и уже этом году, кто виноват. А еще поговорим о том, как ищут аграриев-поджигателей.

Начинаем в 11:03. Ловите нас на 91.0fm в Краснодаре и 89.5fm в Анапе и на radiokp.ru