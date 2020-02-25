2020-02-25T13:38:24+03:00
Гость в студии. Краснодар
Егор КАЗАКОВ@kp_kuban

Гость в студии: В 99% пожаров виноваты люди

Начинаем в 11:03Начинаем в 11:03Фото: Архив "КП"

Ловите нас на 91.0fm в Краснодаре и 89.5fm в Анапе и на radiokp.ru

Гость в студии: В 99% пожаров виноваты люди - Краснодар - 25.02.2020

00:00
00:00

У нас в гостях заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС МЧС РФ по Краснодарскому краю Дмитрий Божков. Он рассказал про то, сколько пожаров было в прошлом и уже этом году, кто виноват. А еще поговорим о том, как ищут аграриев-поджигателей.

Начинаем в 11:03. Ловите нас на 91.0fm в Краснодаре и 89.5fm в Анапе и на radiokp.ru

Скачать передачу [mp3, 33.0 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 (861) 997-7-997+7 (961) 590-70-90+7 (961) 590-70-90
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24