26 Февр. 2020 2020-02-26T18:08:47+03:00

Тема дня: Преподавателя краснодарского колледжа поймали на взятке в 13 тысяч рублей - Краснодар - 26.02.2020 00:00 00:00

Сегодня на повестке три темы.

Преподавателя краснодарского колледжа права, экономики и управления 41-летнюю Наталью Ц. осудили за мошенничество и оштрафовали на 100 тысяч рублей. Как ее поймали, узнаем.

Также выясним у МЧС последнюю информацию по поиску двух школьников, которых затянуло море в Сочи.

И напоследок: в Краснодаре вернут «Арбат».

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.

Начинаем в 17:03.

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