2020-02-26T18:08:47+03:00
Тема дня – Краснодар
Артём ГНАТЕНКОЕгор КАЗАКОВ

Преподавателя краснодарского колледжа поймали на взятке в 13 тысяч рублей

Начинаем в 17:03Начинаем в 17:03Фото: Архив "КП"

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997

Тема дня: Преподавателя краснодарского колледжа поймали на взятке в 13 тысяч рублей - Краснодар - 26.02.2020

00:00
00:00

Сегодня на повестке три темы.

Преподавателя краснодарского колледжа права, экономики и управления 41-летнюю Наталью Ц. осудили за мошенничество и оштрафовали на 100 тысяч рублей. Как ее поймали, узнаем.

Также выясним у МЧС последнюю информацию по поиску двух школьников, которых затянуло море в Сочи.

И напоследок: в Краснодаре вернут «Арбат».

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.

Начинаем в 17:03.

Слушайте нас на 91.0fm в Краснодаре, 89.5fm в Анапе и на radiokp.ru

Скачать передачу [mp3, 41.3 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 (861) 997-7-997+7 (961) 590-70-90+7 (961) 590-70-90
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Этнокомплекс «Атамань» откроется для посетителей 29 февраля
Прокуратура проверит качество ремонта крыши школы, которую сдуло ветром в Тамани
В Краснодаре начнут реконструкцию улицы 40-летия Победы от Восточно-Кругликовской до Героев Разведчиков
Новая дата проведения инвестфорума в Сочи пока не обсуждается в правительстве
На Кубани пройдут соревнования по тхэквондо
200 тысяч «умных счетчиков» установлены жителям Кубани и Адыгеи
ВТБ открыл книгу заявок по трем новым выпускам инвестиционных облигаций
В Новороссийске представили эскизы граффити-рисунков патриотического проекта «Стена Победы»
В нацпарке Сочи обнаружены фрагменты самолета, сбитого в 1942 году
В Сочи полностью восстановлено автомобильное сообщение с горнолыжным курортом
В поселке Тамань ветром сорвало кровлю со школы
Жительница Новороссийска разместила в Интернете объявление и осталась без денег
В 2020 году более 225 тысяч кубанских подростков примут участие в походах