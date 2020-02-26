Преподавателя краснодарского колледжа поймали на взятке в 13 тысяч рублей
Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997
Тема дня: Преподавателя краснодарского колледжа поймали на взятке в 13 тысяч рублей - Краснодар - 26.02.2020
Сегодня на повестке три темы.
Преподавателя краснодарского колледжа права, экономики и управления 41-летнюю Наталью Ц. осудили за мошенничество и оштрафовали на 100 тысяч рублей. Как ее поймали, узнаем.
Также выясним у МЧС последнюю информацию по поиску двух школьников, которых затянуло море в Сочи.
И напоследок: в Краснодаре вернут «Арбат».
Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.
Начинаем в 17:03.
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