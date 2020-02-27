2020-02-27T13:01:07+03:00
Здоровый разговор-Краснодар
Егор КАЗАКОВНиколай ЧЕРНЫШУК

Как дожить до 80 лет?

Слушайте нас на 91.0fm в Краснодаре, 89.5fm в Анапе и на radiokp.ruСлушайте нас на 91.0fm в Краснодаре, 89.5fm в Анапе и на radiokp.ruФото: Архив "КП"

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997

Здоровый разговор: Как дожить до 80 лет? - Краснодар - 27.02.2020

00:00
00:00

По итогам 2019 года ожидаемая продолжительность жизни россиян впервые превысила 73 года. К 2024 году планируется повысить ее до 78 лет, а к 2030 году — до 80. Как достичь этот почтенный возраст и какие советы могут полезны для жителей Краснодарского края?

Слушайте нас на 91.0fm в Краснодаре, 89.5fm в Анапе и на radiokp.ru.

Начинаем в 12:03.

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.

Скачать передачу [mp3, 33.2 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 (861) 997-7-997+7 (961) 590-70-90+7 (961) 590-70-90
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
У известного старинного дома краснодарского архитектора Косякина появился шанс на реставрацию
Отличникам в Сочи раздают карты для бесплатного проезда в общественном транспорте
В Сочи предпринимателям разрешили арендовать пляжи на пять лет
В Тимашевском районе умер пенсионер, задохнувшись дымом от сигареты
В городских автобусах Сочи появился бесплатный Wi-Fi
РНКБ запустил программу рефинансирования кредитов других банков
В аэропорту Сочи с рейса сняли пьяного пассажира
В Сочи приостановлена работа водолазов на месте поисков пропавших в море детей
«Ростелеком» будет бесплатно предоставлять ветеранам войны и блокадникам услуги стационарной телефонной связи
В центре Новороссийска на лавочке нашли мертвую женщину
Вениамин Кондратьев: «Сохраним золотую зону побережья для строительства отелей»
Ливни и ветер: погода в Сочи вновь резко ухудшится
В Краснодаре пройдет встреча с известным скульптором Андреем Осташовым
В Тульской области нашли пропавшего 75-летнего жителя Краснодарского края