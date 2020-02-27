27 Февр. 2020 2020-02-27T13:01:07+03:00

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Здоровый разговор: Как дожить до 80 лет? - Краснодар - 27.02.2020 00:00 00:00

По итогам 2019 года ожидаемая продолжительность жизни россиян впервые превысила 73 года. К 2024 году планируется повысить ее до 78 лет, а к 2030 году — до 80. Как достичь этот почтенный возраст и какие советы могут полезны для жителей Краснодарского края?

Слушайте нас на 91.0fm в Краснодаре, 89.5fm в Анапе и на radiokp.ru.

Начинаем в 12:03.

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.