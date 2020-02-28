2020-02-28T14:17:22+03:00
Гость в студии. Краснодар
Егор КАЗАКОВ@kp_kuban

Анна Минькова: если едут на Кубань, значит у нас хорошо

Слушайте нас на 91.0fm в Краснодаре, 89.5fm в Анапе и на radiokp.ruСлушайте нас на 91.0fm в Краснодаре, 89.5fm в Анапе и на radiokp.ruФото: Архив "КП"

Вице-губернатор Краснодарского края пришла в студию радио «КП»

Анна Минькова: если едут на Кубань, значит у нас хорошо

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Вместе с заместителем главы администрации региона Анной Миньковой обсудим наиболее острые проблемы социально сферы,а также стратегию их решения. Например, сколько школ построят в ближайшие пять лет, когда начальные классы будут питаться в столовых бесплатно, сколько на это нужно денег. Еще поговорим про медицину и то, почему же в поликлиниках большие очереди.

Начинаем в 11:03.

Слушайте нас на 91.0fm в Краснодаре, 89.5fm в Анапе и на radiokp.ru.

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