Анна Минькова: если едут на Кубань, значит у нас хорошо
Вице-губернатор Краснодарского края пришла в студию радио «КП»
Анна Минькова: если едут на Кубань, значит у нас хорошо
Вместе с заместителем главы администрации региона Анной Миньковой обсудим наиболее острые проблемы социально сферы,а также стратегию их решения. Например, сколько школ построят в ближайшие пять лет, когда начальные классы будут питаться в столовых бесплатно, сколько на это нужно денег. Еще поговорим про медицину и то, почему же в поликлиниках большие очереди.
Начинаем в 11:03.
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