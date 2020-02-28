28 Февр. 2020 2020-02-28T14:17:22+03:00

Слушайте нас на 91.0fm в Краснодаре, 89.5fm в Анапе и на radiokp.ru Фото: Архив "КП"

Анна Минькова: если едут на Кубань, значит у нас хорошо 00:00 00:00

Вместе с заместителем главы администрации региона Анной Миньковой обсудим наиболее острые проблемы социально сферы,а также стратегию их решения. Например, сколько школ построят в ближайшие пять лет, когда начальные классы будут питаться в столовых бесплатно, сколько на это нужно денег. Еще поговорим про медицину и то, почему же в поликлиниках большие очереди.

Начинаем в 11:03.

Слушайте нас на 91.0fm в Краснодаре, 89.5fm в Анапе и на radiokp.ru.