На Кубани задержали семь полицейских во главе с командиром взвода ДПС
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На Кубани задержали семь полицейских во главе с командиром взвода ДПС
Последние несколько дней участились случаи преследования должностных лиц и силовиков по фактам взяток.
Кроме поста в Успенском районе, также под прицелом вымогатель из краснодарского ГИБДД
Выясним, это какая-то спецоперация, либо кубанцы стали куда более сознательными.
Начинаем в 17:03.
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