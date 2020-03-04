4 Март 2020 2020-03-04T18:15:25+03:00

Слушайте нас на 91.0fm в Краснодаре, 89.5 fm в Анапе и на radiokp.ru Фото: Архив "КП"

На Кубани задержали семь полицейских во главе с командиром взвода ДПС 00:00 00:00

Последние несколько дней участились случаи преследования должностных лиц и силовиков по фактам взяток.

Кроме поста в Успенском районе, также под прицелом вымогатель из краснодарского ГИБДД

Выясним, это какая-то спецоперация, либо кубанцы стали куда более сознательными.

Начинаем в 17:03.

Слушайте нас на 91.0fm в Краснодаре, 89.5 fm в Анапе и на radiokp.ru.

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