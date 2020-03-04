2020-03-04T18:15:25+03:00
Тема дня – Краснодар
Артём ГНАТЕНКОЕгор КАЗАКОВ

На Кубани задержали семь полицейских во главе с командиром взвода ДПС

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Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997

На Кубани задержали семь полицейских во главе с командиром взвода ДПС

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Последние несколько дней участились случаи преследования должностных лиц и силовиков по фактам взяток.

Кроме поста в Успенском районе, также под прицелом вымогатель из краснодарского ГИБДД

Выясним, это какая-то спецоперация, либо кубанцы стали куда более сознательными.

Начинаем в 17:03.

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Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.

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