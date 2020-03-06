6 Март 2020 2020-03-06T16:14:28+03:00

Гость в студии: правовед о смертной казни и легализации проституции - Краснодар 00:00 00:00

Известный ученый-криминолог, профессор Яков Гилинский заявил, что независимость судов в России эфемерна, что каждый россиянин является преступником. Также ученый рассказал о том, насколько полезна тюрьма с точки зрения исправления человек.

Слушайте нас на 91.0 fm в Краснодаре, 89.5 fm в Анапе и на radiokp.ru