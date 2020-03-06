2020-03-06T16:14:28+03:00
Гость в студии. Краснодар
Егор КАЗАКОВЕвгения ОСТРАЯ

Гость в студии: правовед о смертной казни и легализации проституции

Яков ГилинскийЯков ГилинскийФото: Виталий КАРНАУХ

В гостях радио "КП" в Краснодаре доктор юридических наук Яков Гилинский

Гость в студии: правовед о смертной казни и легализации проституции - Краснодар

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Известный ученый-криминолог, профессор Яков Гилинский заявил, что независимость судов в России эфемерна, что каждый россиянин является преступником. Также ученый рассказал о том, насколько полезна тюрьма с точки зрения исправления человек.

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