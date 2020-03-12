12 Март 2020 2020-03-12T10:28:45+03:00

Краснодарский уролог: почки нужно беречь, ведь они не восстанавливаются 00:00 00:00

12 марта - Всемирный день почки. В гостях радио "Комсомольская правда" уролог из Краснодарской бальнеолечебницы (ул. Герцена, 267) Баграт Баграмян.

Он расскажет, почему человеческие почки, в отличие от печени, не восстанавливаются. Какие болезни сегодня наиболее распространены и как продлить жизнь естественному фильтру нашего организма.

Начинаем в 12:03.

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