Краснодарский уролог: почки нужно беречь, ведь они не восстанавливаются
"Здоровый разговор" каждый четверг в 12:03
Краснодарский уролог: почки нужно беречь, ведь они не восстанавливаются
12 марта - Всемирный день почки. В гостях радио "Комсомольская правда" уролог из Краснодарской бальнеолечебницы (ул. Герцена, 267) Баграт Баграмян.
Он расскажет, почему человеческие почки, в отличие от печени, не восстанавливаются. Какие болезни сегодня наиболее распространены и как продлить жизнь естественному фильтру нашего организма.
Начинаем в 12:03.
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