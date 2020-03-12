2020-03-12T10:28:45+03:00
Здоровый разговор-Краснодар
Егор КАЗАКОВ@kp_kuban

Краснодарский уролог: почки нужно беречь, ведь они не восстанавливаются

Баграт Баграмян слева, Егор Казаков справаБаграт Баграмян слева, Егор Казаков справаФото: Архив "КП"

"Здоровый разговор" каждый четверг в 12:03

Краснодарский уролог: почки нужно беречь, ведь они не восстанавливаются

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12 марта - Всемирный день почки. В гостях радио "Комсомольская правда" уролог из Краснодарской бальнеолечебницы (ул. Герцена, 267) Баграт Баграмян.

Он расскажет, почему человеческие почки, в отличие от печени, не восстанавливаются. Какие болезни сегодня наиболее распространены и как продлить жизнь естественному фильтру нашего организма.

Начинаем в 12:03.

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