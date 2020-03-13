2020-03-13T13:46:49+03:00
Гость в студии. Краснодар
Егор КАЗАКОВ@kp_kuban

МЧС Кубани: Все природные пожары Кубани в этом году случились из-за людей

Слева Евгений Поддубный, в центре Егор Казаков, справа Никита ГаврилякСлева Евгений Поддубный, в центре Егор Казаков, справа Никита ГаврилякФото: Архив "КП"

Всего горело более сотни гектаров

МЧС Кубани: Все природные пожары Кубани в этом году случились из-за людей

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К нам в передачу «Гость в студии» пришли представители МЧС. Нелегкая у них была неделька. С 9 по 13 марта они потушили 12 крупных природных пожаров. Огонь объял более сотни гектаров. О том, по чьей вине вспыхнул огонь, как этих людей ищут и наказывают? Еще поговорим о том, как МЧС следят за полями и лесами Краснодарского края.

Начинаем в 13:03.

Слушайте нас на 91.0 FM в Краснодаре, 89.5 FM в Анапе и на radiokp.ru.

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