13 Март 2020 2020-03-13T18:13:27+03:00

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Первый заболевший. Как Кубань встречает коронавирус? 00:00 00:00

В Краснодарском крае выявили первого заболевшего коронавирусом. Это житель Приморско-Ахтарска. Мужчина, которому за 60 лет, прилетел из итальянской Вероны.

Какие меры на Кубани принимает, чтобы заболевших опасным недугом не стало больше?

Начинаем в 17:03.

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997

Слушайте нас на 91.0 fm в Краснодаре, 89.5 fm в Анапе и на radiokp.ru.