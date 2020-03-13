Первый заболевший. Как Кубань встречает коронавирус?
Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997
Первый заболевший. Как Кубань встречает коронавирус?
В Краснодарском крае выявили первого заболевшего коронавирусом. Это житель Приморско-Ахтарска. Мужчина, которому за 60 лет, прилетел из итальянской Вероны.
Какие меры на Кубани принимает, чтобы заболевших опасным недугом не стало больше?
Начинаем в 17:03.
Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997
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