Коронавирус на Кубани: Длинные каникулы и растущие цены
Телефон эфира: 8(861) 997-7-997
Темы дня: Коронавирус на Кубани: Длинные каникулы и растущие цены - Краснодар - 18.03.2020
В Краснодарском крае нет новых заболевших коронавирусом. Однако власти предприняли целый ряд мер: продлили каникулы в школах, запретили сбор больше 100 человек. Также наблюдается некий ажиотаж в продуктовых магазинах.
Долго ли продлится такой режим?
Еще поговорим про скобяной рынок. Ему нашли место.
Начинаем в 17:03.
Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.
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