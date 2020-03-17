2020-03-18T18:08:07+03:00
Тема дня – Краснодар
Артём ГНАТЕНКОЕгор КАЗАКОВ

Коронавирус на Кубани: Длинные каникулы и растущие цены

Начинаем в 17:03Начинаем в 17:03Фото: Архив "КП"

Телефон эфира: 8(861) 997-7-997

Темы дня: Коронавирус на Кубани: Длинные каникулы и растущие цены - Краснодар - 18.03.2020

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В Краснодарском крае нет новых заболевших коронавирусом. Однако власти предприняли целый ряд мер: продлили каникулы в школах, запретили сбор больше 100 человек. Также наблюдается некий ажиотаж в продуктовых магазинах.

Долго ли продлится такой режим?

Еще поговорим про скобяной рынок. Ему нашли место.

Начинаем в 17:03.

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.

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