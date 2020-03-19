2020-03-19T13:16:33+03:00
Здоровый разговор-Краснодар
Егор КАЗАКОВ@kp_kuban

Почему после сна усталость никуда не пропадает?

Телефон прямого эфира: 8 (861) 997-7-997Телефон прямого эфира: 8 (861) 997-7-997Фото: Архив "КП"

Телефон эфира: 8(861) 997-7-997

Здоровый разговор: Почему после сна усталость никуда не пропадает? - Краснодар - 19.03.2020

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С 2008 года во всем мире отмечается день сна. О самых важных аспектах того, на что мы тратим треть своей жизни, поговорим сегодня в 12:03.

Например, можно ли спасть по 12 часов в выходные, нужно ли дремать днем, а также вредны ли успокоительные препараты.

У нас в гостях врач невролог высшей категории из Краснодарской бальнеолечебницы Юлия Коваленко.

Слушайте нас на 91.0 fm в Краснодаре, 89.5 fm в Анапе и на radiokp.ru.

Телефон прямого эфира: 8 (861) 997-7-997.

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