19 Март 2020 2020-03-19T13:16:33+03:00

Здоровый разговор: Почему после сна усталость никуда не пропадает? - Краснодар - 19.03.2020 00:00 00:00

С 2008 года во всем мире отмечается день сна. О самых важных аспектах того, на что мы тратим треть своей жизни, поговорим сегодня в 12:03.

Например, можно ли спасть по 12 часов в выходные, нужно ли дремать днем, а также вредны ли успокоительные препараты.

У нас в гостях врач невролог высшей категории из Краснодарской бальнеолечебницы Юлия Коваленко.

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