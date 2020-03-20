20 Март 2020 2020-03-20T18:06:42+03:00

Тема дня: Коронавирус на Кубани продолжается: новые заболевшие и новые меры - Краснодар - 20.03.2020 00:00 00:00

На Кубани выявили еще два случая заражения коронавирусом. Обсудим новые меры, предпринятые в целях профилактики. Дезинфекция подъездов, тепловизоры в торговых центрах, обязательный карантин для всех приезжих.

Также позвоним игроку баскетбольного «Локомотива»- Кубань». Они сейчас всей командой на карантине.

Также поговорим про желание властей Адыгеи ввести в рацион школьников адыгейский сыр. Там уже вместе с хлебом дают лаваш, а на первое - знаменитый щипс. Это густой суп из бульона, мяса и пшена. Одно из главных национальных блюд.

Предпримут ли что-то подобное в Краснодарском крае?

Начинаем в 17:03. Слушайте нас на 91.0 fm в Краснодаре, 89.5 fm в Анапе и на radiokp.ru.

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.