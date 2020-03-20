2020-03-20T18:06:42+03:00
Тема дня – Краснодар
Артём ГНАТЕНКОЕгор КАЗАКОВ

Коронавирус на Кубани продолжается: новые заболевшие и новые меры

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997Фото: Архив "КП"

«Темы дня» в 17:03

Тема дня: Коронавирус на Кубани продолжается: новые заболевшие и новые меры - Краснодар - 20.03.2020

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На Кубани выявили еще два случая заражения коронавирусом. Обсудим новые меры, предпринятые в целях профилактики. Дезинфекция подъездов, тепловизоры в торговых центрах, обязательный карантин для всех приезжих.

Также позвоним игроку баскетбольного «Локомотива»- Кубань». Они сейчас всей командой на карантине.

Также поговорим про желание властей Адыгеи ввести в рацион школьников адыгейский сыр. Там уже вместе с хлебом дают лаваш, а на первое - знаменитый щипс. Это густой суп из бульона, мяса и пшена. Одно из главных национальных блюд.

Предпримут ли что-то подобное в Краснодарском крае?

Начинаем в 17:03. Слушайте нас на 91.0 fm в Краснодаре, 89.5 fm в Анапе и на radiokp.ru.

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.

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