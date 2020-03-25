2020-03-26T16:46:14+03:00
Здоровый разговор-Краснодар
Егор КАЗАКОВ@kp_kuban

Офтальмохирург из Краснодара : Удалить катаракту можно за 7 минут

Слева Егор Казаков, справа Юлия КоваленкоСлева Егор Казаков, справа Юлия КоваленкоФото: Архив "КП"

«Здоровый разговор» каждый четверг в 13:03

Офтальмохирург из Краснодара : Удалить катаракту можно за 7 минут

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Раньше катаракту в основном диагностировали у людей преклонного возраста, но сегодня заболевание молодеет. Помутнение хрусталика встречается уже даже у 30-летних. Это связано с целым рядом факторов, однако выявить, что конкретно повлияло на развитие катаракты, невозможно.

Когда хрусталик начинает мутнеть, остановить этот процесс уже невозможно. Катаракта может прогрессировать до тех пор, пока человек не потеряет зрение. Единственный способ излечиться - сделать операцию по замене помутневшего естественного хрусталика на прозрачный искусственный.

Подробнее о восстановлении зрения сегодня в 13:03 расскажет офтальмохирург клиники «Три-З» Ирина Бобрышева, за плечами которой более 25 тысяч операций.

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