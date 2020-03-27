27 Март 2020 2020-03-27T19:33:49+03:00

Нерабочая неделя в Краснодаре: что делать, если начальник выгоняет в отпуск 00:00 00:00

Грядет нерабочая неделя в Краснодаре. Она продлится с 30 марта по 5 апреля. Некоторые работодатели, чтобы не нести убытки, отправили работников в неоплачиваемый отпуск.

Что делать, если руководство предлагает посидеть дома без зарплаты? Как быть, если начальство уже отправило «погулять»без содежрания.

Обсудим сегодня в 17:03. У нас в гостях заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Краснодарском крае Марина Ефименко.

Также поговорим о том, что делать на грядущих длинных выходных. Куда можно пойти, куда нельзя? Что будет закрыто?.

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.

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