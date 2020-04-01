1 Апр 2020 2020-04-01T13:10:42+03:00

91.0 fm в Краснодаре и 89.5 fm в Анапе Фото: Архив "КП"

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 1 апреля 00:00 00:00

В Краснодарском крае на утро 1 апреля проведено 10306 лабораторных исследований на коронавирус. Было всего выявлено 22 случая заражения. Еще по 26 лабораторным исследованиям получен предварительно положительный результат.

Среди новых зараженных три женщины и двое мужчин, их возраст - от 35 до 69 лет. Трое из них сейчас находятся в больницах Краснодара, двое - в Сочи. Все они были за границей: в Испании, Франции, Бразилии, Турции и Чехии.

На Кубани введен карантин. Он продлится вплоть до 5 апреля.