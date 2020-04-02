2 Апр 2020 2020-04-02T22:05:58+03:00

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Карантин в Краснодарском крае: выписан первый штраф в 15 тысяч рублей 00:00 00:00

Решение Октябрьского районного суда опубликовал на своей странице в соцсетях глава Новороссийска Игорь Дяченко. В нем говорится, что 37-летняя жительница Новокубанска признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. За этот проступок ее оштрафовали на 15 тысяч рублей.

- Сумма штрафа подлежит перечислению не позднее 60 дней со дня вступления положения на счет УМВД Новороссийска, - сообщается в протоколе.