Карантин в Краснодарском крае: выписан первый штраф в 15 тысяч рублей
Карантин в Краснодарском крае возможно продлят до 12 апреля
Карантин в Краснодарском крае: выписан первый штраф в 15 тысяч рублей
Решение Октябрьского районного суда опубликовал на своей странице в соцсетях глава Новороссийска Игорь Дяченко. В нем говорится, что 37-летняя жительница Новокубанска признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. За этот проступок ее оштрафовали на 15 тысяч рублей.
- Сумма штрафа подлежит перечислению не позднее 60 дней со дня вступления положения на счет УМВД Новороссийска, - сообщается в протоколе.