2020-04-02T22:05:58+03:00
Тема дня – Краснодар
Егор КАЗАКОВ@kp_kuban

Карантин в Краснодарском крае: выписан первый штраф в 15 тысяч рублей

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Карантин в Краснодарском крае возможно продлят до 12 апреля

Карантин в Краснодарском крае: выписан первый штраф в 15 тысяч рублей

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Решение Октябрьского районного суда опубликовал на своей странице в соцсетях глава Новороссийска Игорь Дяченко. В нем говорится, что 37-летняя жительница Новокубанска признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. За этот проступок ее оштрафовали на 15 тысяч рублей.

- Сумма штрафа подлежит перечислению не позднее 60 дней со дня вступления положения на счет УМВД Новороссийска, - сообщается в протоколе.

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