3 Апр 2020 2020-04-04T00:06:52+03:00

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В Краснодарском крае все медицинские маски уходят медикам полиции и соцработникам 00:00 00:00

Власти Краснодарского края в конце марта сообщили закупке 500 тысяч масок. Однако найти такое средство обычным гражданам почти невозможно. Медицинские маски в аптеках Краснодара отсутствуют уже больше месяца.