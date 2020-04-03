В Краснодарском крае все медицинские маски уходят медикам полиции и соцработникам
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Отыскать медицинские маски в аптеках Краснодара практически невозможно
В Краснодарском крае все медицинские маски уходят медикам полиции и соцработникам
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Власти Краснодарского края в конце марта сообщили закупке 500 тысяч масок. Однако найти такое средство обычным гражданам почти невозможно. Медицинские маски в аптеках Краснодара отсутствуют уже больше месяца.