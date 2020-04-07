7 Апр 2020 2020-04-07T16:30:12+03:00

Коронавирус в Краснодарском крае: еще 11 заболевших и первая смерть 00:00 00:00

Из 11 новых заболевших – шесть случаев возникли в результате контакта с теми, кто заразился за границей. Остальные пять – завозные. Местные жители недавно приехали из Таиланда, США и ОАЭ.

Среди заболевших - 7 женщин и 4 мужчин. Их возраст от 2 до 88 лет. Случаи заболевания зафиксированы в Краснодаре, Курганинске, Лабинске, Приморско-Ахтарске, Кореновске и станице Отрадной.