2020-04-07T16:30:12+03:00
Тема дня – Краснодар
Егор КАЗАКОВ@kp_kuban

Коронавирус в Краснодарском крае: еще 11 заболевших и первая смерть

Среди заболевших - 7 женщин и 4 мужчинСреди заболевших - 7 женщин и 4 мужчинФото: Архив "КП"

COVID-19 заболел двухлетний ребенок

Коронавирус в Краснодарском крае: еще 11 заболевших и первая смерть

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Из 11 новых заболевших – шесть случаев возникли в результате контакта с теми, кто заразился за границей. Остальные пять – завозные. Местные жители недавно приехали из Таиланда, США и ОАЭ.

Среди заболевших - 7 женщин и 4 мужчин. Их возраст от 2 до 88 лет. Случаи заболевания зафиксированы в Краснодаре, Курганинске, Лабинске, Приморско-Ахтарске, Кореновске и станице Отрадной.

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