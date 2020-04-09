Сотрудники Сочинского университета обещали за деньги «не валить» на экзаменах
Инцидент произошел на кафедре иностранных языков
Сотрудники Сочинского университета обещали за деньги «не валить» на экзаменах
В правоохранительные органы Сочи поступила информация о том, что сотрудники Сочинского государственного университета требуют взятки со студентов, а взамен обещают «не валить» на экзаменах. По версии следствия, эти требования работники кафедры иностранных языков предъявляли не один год.
Сотрудники МВД совместно с ФСБ на запятнавшей имя университета кафедре провели обыски и обнаружили более 200 тысяч рублей и банковские карты.