2020-04-09T18:11:04+03:00
Тема дня – Краснодар
Егор КАЗАКОВ@kp_kuban

Сотрудники Сочинского университета обещали за деньги «не валить» на экзаменах

Слушайте нас на 91.0 fm в Краснодаре, 89.5 fm в АнапеСлушайте нас на 91.0 fm в Краснодаре, 89.5 fm в АнапеФото: Архив "КП"

Инцидент произошел на кафедре иностранных языков

Сотрудники Сочинского университета обещали за деньги «не валить» на экзаменах

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В правоохранительные органы Сочи поступила информация о том, что сотрудники Сочинского государственного университета требуют взятки со студентов, а взамен обещают «не валить» на экзаменах. По версии следствия, эти требования работники кафедры иностранных языков предъявляли не один год.

Сотрудники МВД совместно с ФСБ на запятнавшей имя университета кафедре провели обыски и обнаружили более 200 тысяч рублей и банковские карты.

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