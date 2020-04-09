2020-04-09T18:27:55+03:00
Тема дня – Краснодар
Егор КАЗАКОВ@kp_kuban

В Краснодарском крае 19 из 20 новых пациентов контактировали с больными коронавирусом

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Общее число зараженных с начала эпидемии составило 105 человек

В Краснодарском крае 19 из 20 новых пациентов контактировали с больными коронавирусом

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За минувшие сутки в Краснодарском крае у 20 новых пациентов подтвердились тесты на коронавирусную инфекцию. Таким образом, общее число зараженных с начала эпидемии составило 105 человек.

Как сообщил Оперативный штаб Краснодарского края, одна заболевшая вернулась на Кубань из Турции, остальные ранее контактировали с зараженным. 11 случаев COVID-19 зафиксировано в Сочи, три – в Краснодаре, четыре – в Геленджике, два – в Анапе.

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