В Краснодарском крае 19 из 20 новых пациентов контактировали с больными коронавирусом
Общее число зараженных с начала эпидемии составило 105 человек
В Краснодарском крае 19 из 20 новых пациентов контактировали с больными коронавирусом
За минувшие сутки в Краснодарском крае у 20 новых пациентов подтвердились тесты на коронавирусную инфекцию. Таким образом, общее число зараженных с начала эпидемии составило 105 человек.
Как сообщил Оперативный штаб Краснодарского края, одна заболевшая вернулась на Кубань из Турции, остальные ранее контактировали с зараженным. 11 случаев COVID-19 зафиксировано в Сочи, три – в Краснодаре, четыре – в Геленджике, два – в Анапе.