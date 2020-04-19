2020-04-14T19:37:29+03:00
Тема дня – Краснодар
Егор КАЗАКОВ@kp_kuban

Кубанский биолог: в Краснодаре из-за карантина воздух стал намного чище

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За время карантина в городе ни разу не были превышены предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ.

Кубанский биолог: в Краснодаре из-за карантина воздух стал намного чище

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Перемены в жизни большого города с введением карантина отразились на каждом его жителе. Краснодар лишился своих привычных атрибутов, в том числе и тех, по которым мы точно не будем скучать – многокилометровых пробок, возмущенных сообщений от водителей в «разговорчиках».

О плюсах карантина и введенных ограничениях говорят не только медики, которые на передовой в борьбе с коронавирусом, но и экологи.

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