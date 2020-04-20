20 Апр 2020 2020-04-20T16:03:11+03:00

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В Краснодарском крае в начала апреля на 10% увеличились продажи алкоголя 00:00 00:00

В Краснодарском крае в начала апреля на 10 процентов увеличились продажи алкоголя. Отмечается, что это произошло из-за введения карантина и действия нерабочих дней.

Как сообщил руководитель департамента потребительского рынка края Роман Куринный, есть программа ЕГАИС, по которой отслеживают все продажи. Именно так отметили рост реализации алкоголя.