2020-04-20T16:03:11+03:00
Тема дня – Краснодар
Егор КАЗАКОВ@kp_kuban

В Краснодарском крае в начала апреля на 10% увеличились продажи алкоголя

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Власти этот прирост не считают критическим

В Краснодарском крае в начала апреля на 10% увеличились продажи алкоголя

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В Краснодарском крае в начала апреля на 10 процентов увеличились продажи алкоголя. Отмечается, что это произошло из-за введения карантина и действия нерабочих дней.

Как сообщил руководитель департамента потребительского рынка края Роман Куринный, есть программа ЕГАИС, по которой отслеживают все продажи. Именно так отметили рост реализации алкоголя.

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