В Краснодарском крае в начала апреля на 10% увеличились продажи алкоголя
Власти этот прирост не считают критическим
В Краснодарском крае в начала апреля на 10% увеличились продажи алкоголя
В Краснодарском крае в начала апреля на 10 процентов увеличились продажи алкоголя. Отмечается, что это произошло из-за введения карантина и действия нерабочих дней.
Как сообщил руководитель департамента потребительского рынка края Роман Куринный, есть программа ЕГАИС, по которой отслеживают все продажи. Именно так отметили рост реализации алкоголя.