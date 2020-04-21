Соблюдают ли краснодадарцы карантин?
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Соблюдают ли краснодадарцы карантин?
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Также в Краснодаре продолжают действовать 6 карантинных постов на основных магистралях города. График их работы - с 7 до 10 утра, вечером с 16 часов - за исключением времени, когда действует «беспропускное окно» - с 10 до 16 часов. Всех, кто едет без пропусков - возвращают домой. За грубые нарушения карантина выписывают штрафы.