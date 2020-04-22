22 Апр 2020 2020-04-22T16:20:53+03:00

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Детский омбудсмен РФ об избитом мальчике в Новороссийске: После выписки из больницы он отправится в реабилитационный центр 00:00 00:00

Илью (имя изменено - авт.) нашли соседи одной из многоэтажек в Новороссийске. Когда из квартиры этажом выше к ним начала капать вода, они пошли выяснить, что случилось. На звонок никто не вышел, люди подтолкнули дверь, которая оказалась не заперта. Зашли внутрь и пошагали сразу в ванную, где на полу уже по щиколотку стояла вода - она текла из унитаза. А в захламленной комнате в одних трусиках тихо всхлипывал, забившись в угол, шестилетний мальчик.