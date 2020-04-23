Коронавирус в Краснодарском крае: 58 новых случаев заболевания
На сегодня в регионе 539 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, из них 42 ребенка
В Краснодарском крае 58 новых случаев коронавируса
Среди заболевших 32 женщины и 26 мужчин, в том числе пять несовершеннолетних в возрасте от 5 до 17 лет.
30 новых случаев заражения подтверждено в Краснодаре, по восемь человек в Сочи и Ейском районе. Три случая зафиксировано в Лабинском районе, по два – в Абинском, Динском и Тихорецком районах, по одному – в Тимашевском, Славянском и Усть-Лабинском районах.