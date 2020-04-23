Коронавирус в Краснодарском крае: 58 новых случаев заболевания

23 Апр 2020 2020-04-23T13:46:01+03:00

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В Краснодарском крае 58 новых случаев коронавируса 00:00 00:00

Среди заболевших 32 женщины и 26 мужчин, в том числе пять несовершеннолетних в возрасте от 5 до 17 лет.

30 новых случаев заражения подтверждено в Краснодаре, по восемь человек в Сочи и Ейском районе. Три случая зафиксировано в Лабинском районе, по два – в Абинском, Динском и Тихорецком районах, по одному – в Тимашевском, Славянском и Усть-Лабинском районах.