Коронавирус в Краснодарском крае на 27 апреля: заболели еще 57 человек
Такие данные приводит оперативный штаб
Коронавирус в Краснодарском крае: заболели еще 57 человек
В регионе вновь выросло количество инфицированных. За последние сутки число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 27 апреля 2020 года увеличилось на 57 человек. Таким образом, на Кубани зарегистрировано уже 837 заразившихся. Такие данные приводит оперативный штаб.
За последние сутки в России подтверждено 6198 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 50 летальных исходов. За сутки полностью выздоровели 579 человек.