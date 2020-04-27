Коронавирус в Краснодарском крае на 27 апреля: заболели еще 57 человек

27 Апр 2020 2020-04-27T16:45:14+03:00

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Коронавирус в Краснодарском крае: заболели еще 57 человек 00:00 00:00

В регионе вновь выросло количество инфицированных. За последние сутки число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 27 апреля 2020 года увеличилось на 57 человек. Таким образом, на Кубани зарегистрировано уже 837 заразившихся. Такие данные приводит оперативный штаб.

За последние сутки в России подтверждено 6198 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 50 летальных исходов. За сутки полностью выздоровели 579 человек.