5 Май 2020 2020-05-06T12:06:39+03:00

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Главврач COVID-госпиталя на Кубани заразился коронавирусом 00:00 00:00

Районная больница, которой пять лет руководит Эдуард Емцев, была переформатирована в COVID-госпиталь в начале апреля. С этого момента всех больных с первыми симптомами начали доставлять сюда бригады скорой помощи, где их обследуют и принимают решение о госпитализации.

В Краснодарском крае это уже четвертый случай заражения медика. Несколькими днями раньше от коронавируса скончались два врача лабинского госпиталя и водитель скорой из этого же медучреждения.