Главврач COVID-госпиталя на Кубани заразился коронавирусом
Его инфекционный диагноз подтвердился вчера, 4 мая
Главврач COVID-госпиталя на Кубани заразился коронавирусом
Районная больница, которой пять лет руководит Эдуард Емцев, была переформатирована в COVID-госпиталь в начале апреля. С этого момента всех больных с первыми симптомами начали доставлять сюда бригады скорой помощи, где их обследуют и принимают решение о госпитализации.
В Краснодарском крае это уже четвертый случай заражения медика. Несколькими днями раньше от коронавируса скончались два врача лабинского госпиталя и водитель скорой из этого же медучреждения.