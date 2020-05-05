5 Май 2020 2020-05-06T12:06:39+03:00

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В Новороссийске помощник капитана стрелял с балкона в нарушителя самоизоляции 00:00 00:00

ЧП случилось накануне в Новороссийске. Старпом вышел на балкон своей многоэтажки и начал палить из пистолета по мужчине, который ходил во дворе.

- Ты нарушаешь режим самоизоляции, - кричал мужчина с балкона.

Соседи вызвали полицию для буяна, а для нарушителя карантина - скорую. Шальная пуля все-таки в него попала. - Старший помощник капитана поругался со своим знакомым. А после открыл по нему стрельбу. Мужчина был ранен, капитана задержали, изъяли у него травматический пистолет и ружье, - рассказали в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.