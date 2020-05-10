10 Май 2020 2020-05-10T16:52:29+03:00

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Вениамин Кондратьев продлил режим карантина на Кубани до 23 мая 00:00 00:00

Детские сады, школы, салоны красоты, торговые центры, фитнес-клубы и парки по-прежнему будут закрыта, останется и беспропускное окно, которое будет действовать с 10:00 до 16:00. Все приезжие по-прежнему будут в обязательном порядке направляться в обсерваторы на 14 дней. Запрет на бронирование любых средств размещения сохранится до 1 июня.