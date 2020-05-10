Вениамин Кондратьев продлил режим карантина на Кубани до 23 мая
Решение принято на основании мнения врачей
Вениамин Кондратьев продлил режим карантина на Кубани до 23 мая
Детские сады, школы, салоны красоты, торговые центры, фитнес-клубы и парки по-прежнему будут закрыта, останется и беспропускное окно, которое будет действовать с 10:00 до 16:00. Все приезжие по-прежнему будут в обязательном порядке направляться в обсерваторы на 14 дней. Запрет на бронирование любых средств размещения сохранится до 1 июня.