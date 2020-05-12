Самоизоляция в Адыгее: с 12 мая начали работать автомойки, рынки и ярмарки
Глава Адыгеи анонсировал открытие парикмахерских и салонов красоты
Самоизоляция в Адыгее: с 12 мая начали работать автомойки, рынки и ярмарки
Парикмахерские и салоны красоты откроются вслед за автомойками, рынками и ярмарками в ближайшие дни. Но только при условии, что эпидситуация не ухудшится.
Глава Адыгеи предупредил, что все, кто откроется, обязаны соблюдать санитарные требования надзорных органов. Если будут замечены послабления, их снова закроют.