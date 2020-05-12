12 Май 2020 2020-05-12T15:22:01+03:00

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Самоизоляция в Адыгее: с 12 мая начали работать автомойки, рынки и ярмарки 00:00 00:00

Парикмахерские и салоны красоты откроются вслед за автомойками, рынками и ярмарками в ближайшие дни. Но только при условии, что эпидситуация не ухудшится.

Глава Адыгеи предупредил, что все, кто откроется, обязаны соблюдать санитарные требования надзорных органов. Если будут замечены послабления, их снова закроют.