13 Май 2020 2020-05-13T18:42:06+03:00

Какой будет курортный сезон в Краснодарском крае 00:00 00:00

С 1 июня в Краснодарском крае ожидается начало курортного сезона. Правда, с целым рядом ограничений. Например, пляжи и парки первое время будут закрыты. Также целый ряд предписаний подготовил Роспотребнадзор. Как их будут соблюдать, и сколько это будет стоить?

Также поговорили о новых мерах поддержки бизнеса на Кубани.

Слушайте нас на 91.0 FM в Краснодаре и 89.5 FM в Анапе.