2020-05-13T18:42:06+03:00
Тема дня – Краснодар
Артём ГНАТЕНКОЕгор КАЗАКОВ

Какой будет курортный сезон в Краснодарском крае

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Пока у представителей туриндустрии больше вопросов

Какой будет курортный сезон в Краснодарском крае

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С 1 июня в Краснодарском крае ожидается начало курортного сезона. Правда, с целым рядом ограничений. Например, пляжи и парки первое время будут закрыты. Также целый ряд предписаний подготовил Роспотребнадзор. Как их будут соблюдать, и сколько это будет стоить?

Также поговорили о новых мерах поддержки бизнеса на Кубани.

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