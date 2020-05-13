Какой будет курортный сезон в Краснодарском крае
Пока у представителей туриндустрии больше вопросов
Какой будет курортный сезон в Краснодарском крае
С 1 июня в Краснодарском крае ожидается начало курортного сезона. Правда, с целым рядом ограничений. Например, пляжи и парки первое время будут закрыты. Также целый ряд предписаний подготовил Роспотребнадзор. Как их будут соблюдать, и сколько это будет стоить?
Также поговорили о новых мерах поддержки бизнеса на Кубани.
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