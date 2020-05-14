При каких условиях откроются парикмахерские и строительные магазины
Региональное отделение Роспотребнадзора в Краснодарском крае разработало рекомендации
При каких условиях откроются парикмахерские и строительные магазины
Для начала представителям перечисленного бизнеса необходимо провести генеральную уборку помещений с использованием дезинфицирующих средств. Необходимо также обзавестись приборами, измеряющими температуру тела без контакта. Такие входные фильтры помогут вычислять, по мнению санитарного ведомства, зараженных сотрудников. Санитайзеры необходимо предусмотреть для них в обязательном порядке.