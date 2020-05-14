2020-05-14T11:23:57+03:00
Тема дня – Краснодар
Егор КАЗАКОВ@kp_kuban

При каких условиях откроются парикмахерские и строительные магазины

Слушайте нас на 91.0 FM в Краснодаре и 89.5 FM в АнапеСлушайте нас на 91.0 FM в Краснодаре и 89.5 FM в АнапеФото: Архив "КП"

Региональное отделение Роспотребнадзора в Краснодарском крае разработало рекомендации

При каких условиях откроются парикмахерские и строительные магазины

00:00
00:00

Для начала представителям перечисленного бизнеса необходимо провести генеральную уборку помещений с использованием дезинфицирующих средств. Необходимо также обзавестись приборами, измеряющими температуру тела без контакта. Такие входные фильтры помогут вычислять, по мнению санитарного ведомства, зараженных сотрудников. Санитайзеры необходимо предусмотреть для них в обязательном порядке.

Скачать передачу [mp3, 2.8 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 (861) 997-7-997+7 (961) 590-70-90+7 (961) 590-70-90
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24