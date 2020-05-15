Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о начале выхода Краснодарского края из карантина
Этапы будут осуществлены, если не ухудшится эпидобстановка в регионе
Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о начале выхода Краснодарского края из карантина
Губернатор Краснодарского края подписал распоряжение о мерах, направленных на выход из режима ограничительных мероприятий в условиях эпидемиологического распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Краснодарского края.
Проще говоря, документ этот описывает первые этапы выхода из карантина. Все они будут осуществлены, если не ухудшится эпидобстановка в регионе.