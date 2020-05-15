15 Май 2020 2020-05-15T11:59:39+03:00

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Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о начале выхода Краснодарского края из карантина 00:00 00:00

Губернатор Краснодарского края подписал распоряжение о мерах, направленных на выход из режима ограничительных мероприятий в условиях эпидемиологического распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Краснодарского края.

Проще говоря, документ этот описывает первые этапы выхода из карантина. Все они будут осуществлены, если не ухудшится эпидобстановка в регионе.