2020-05-15T11:59:39+03:00
Тема дня – Краснодар
Егор КАЗАКОВ@kp_kuban

Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о начале выхода Краснодарского края из карантина

Слушайте нас на 91.0 FM в Краснодаре и 89.5 FM в АнапеСлушайте нас на 91.0 FM в Краснодаре и 89.5 FM в АнапеФото: Архив "КП"

Этапы будут осуществлены, если не ухудшится эпидобстановка в регионе

Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о начале выхода Краснодарского края из карантина

00:00
00:00

Губернатор Краснодарского края подписал распоряжение о мерах, направленных на выход из режима ограничительных мероприятий в условиях эпидемиологического распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Краснодарского края.

Проще говоря, документ этот описывает первые этапы выхода из карантина. Все они будут осуществлены, если не ухудшится эпидобстановка в регионе.

Скачать передачу [mp3, 1.3 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 (861) 997-7-997+7 (961) 590-70-90+7 (961) 590-70-90
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
На Кубани ФСБ задержала членов экстремистской организации
Строительная компания «АСК» выдала ключи дольщикам ЖК «Премьера», литер 5
Жители Кубани и Адыгеи предпочитают пользоваться онлайн-сервисами «Россети Кубань»
На Кубани с начала года родились 20244 малыша
На Кубани около 30% ресторанов работают на вынос и доставку
Кубань вошла в топ-5 регионов по оформлению недвижимости экстерриториально
В Темрюкском районе мужчина взял предоплату за строительство хозпостройки и исчез
В Сочи постоялец отеля умер от пыток
В Новороссийске в конце мая сдадут десять отремонтированных участков
ВТБ предлагает застройщикам новые ипотечные дисконты
Жителей Кубани, прибывших из Гоа, разместили в обсерваторе Краснодара
Онкологи рассказали о новом способе лечения рака, который может спасти Анастасию Заворотнюк
«По-братски» : житель Сочи вынес из дома своего родственника вещей на 60 тысяч
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 15 мая 2020 года: из больниц выписан 121 человек
В Славянском районе мотоциклист врезался в дерево
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 15 мая 2020 года увеличилось еще на 99 человек
В Туапсе у мужчины украли дорожную сумку с деньгами
В Анапе изъяли 400 литров алкогольной продукции
«Неудачный гоп-стоп»: полиция в Сочи поймала уличных грабителей по горячим следам
В Краснодаре стартовал комплексный ремонт на пересечении улиц Речной и Южной
Пациентка с коронавирусом родила ребенка в Горячем Ключе
Погода в Краснодарском крае: ожидается сильный ветер и дождь
В Геленджике застройщики обманули дольщиков на 960 миллионов рублей
МегаФон предлагает новые возможности игрового сервиса