В Геленджике застройщики обманули дольщиков на 960 миллионов рублей

15 Май 2020 2020-05-15T20:46:39+03:00

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В Геленджике застройщик обманул дольщиков на 960 миллионов рублей 00:00 00:00

В Геленджике в отношении четверых местных жителей в возрасте от 32 лет до 41 года возбуждено уголовное дело. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничества, совершенные с использованием служебного положения в особо крупном размере).

В эфире пообщались с помощником председателя Краснодарского краевого суда. Он рассказал, что на сегодняшний день а рассмотрении находятся дела на общую сумму 11 миллиардов рублей, где в качестве потерпевших порядка 10 тысяч человек.

Еще поговорили про безработицу. У начальника управления занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Николая Зародова узнали, как обстоят дела в регионе, и где сейчас можно найти работу.