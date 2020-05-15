В Геленджике застройщики обманули дольщиков на 960 миллионов рублей
В Геленджике застройщик обманул дольщиков на 960 миллионов рублей
В Геленджике в отношении четверых местных жителей в возрасте от 32 лет до 41 года возбуждено уголовное дело. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничества, совершенные с использованием служебного положения в особо крупном размере).
В эфире пообщались с помощником председателя Краснодарского краевого суда. Он рассказал, что на сегодняшний день а рассмотрении находятся дела на общую сумму 11 миллиардов рублей, где в качестве потерпевших порядка 10 тысяч человек.
Еще поговорили про безработицу. У начальника управления занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Николая Зародова узнали, как обстоят дела в регионе, и где сейчас можно найти работу.