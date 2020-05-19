19 Май 2020 2020-05-19T17:52:44+03:00

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В Адыгее после массового заражения на похоронах на коронавирус сдали 3 000 тестов 00:00 00:00

Уже после похорон одной из старших женщин стало плохо. Тест определил наличие коронавируса, а когда она рассказала, что была на массовом мероприятии, эпидемиологи схватились за голову. Началось расследование. Выяснилось, что и до похорон во всем районе не очень-то и соблюдали режим самоизоляции.