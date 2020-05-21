2020-05-21T15:38:28+03:00
Тема дня – Краснодар
Егор КАЗАКОВ@kp_kuban

Вениамин Кондратьев: карантин в Краснодарском крае продлеваем до 6 июня

Слушайте нас на 91.0 FM в Краснодаре и 89.5 FM в АнапеСлушайте нас на 91.0 FM в Краснодаре и 89.5 FM в АнапеФото: Архив "КП"

Жители Кубани, как и прежде, должны носить средства защиты или респираторы

Вениамин Кондратьев: карантин в Краснодарском крае продлеваем до 6 июня

00:00
00:00

Благодаря тому, что у нас улучшилась эпиобстановка, с 23-го числа возобновят работу ряд предприятий, снимаются ограничения на движение внутри муниципалитетов. Несмотря на это в регионе продлевается карантин до 6 июня.

Скачать передачу [mp3, 3.5 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 (861) 997-7-997+7 (961) 590-70-90+7 (961) 590-70-90
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Новороссийске одиннадцати улицам присвоены имена героев-малоземельцев
В Краснодаре 21 мая за нарушение карантина оштрафовали 230 человек
ЕГЭ в Краснодарском крае пройдет 29 июня с проверкой температуры и социальной дистанцией
Вениамин Кондратьев попросил президента поддержать пострадавших от заморозков и засухи аграриев
Дочь Сергея Галицкого вошла в число богатейших наследников России
ВТБ и «Сколково» стали технологическими партнерами
На Кубани краевую выплату получат более 8 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья
Путин поддержал решение действующего губернатора Краснодарского края баллотироваться на новый срок
В Краснодаре ГК «Европея» ввела в эксплуатацию три новых дома
В Сочи задержали игроков в покер, которые арендовали дом для этого
В Адыгее участников массовых похорон оштрафуют
Число умерших от коронавируса в Адыгее на 20 мая 2020 года увеличилось до 9 человек
«Карантин под кайфом»: в обсерваторе Сочи охрана обнаружила наркотики в одной из продуктовых передач
Невнимательные водители нанесли ущерб энергетикам на 1,2 млн рублей
В центре Краснодара археологи нашли клад и захоронения древних меотов
Известного кубанского депутата заключили под стражу до 19 июня
В Краснодаре на станкостроительном заводе создали первую в России автоматическую линию для производства медицинских масок
Альфа-Банк отменил рекламную кампанию и будет платить клиентам за продвижение Альфа-Карты
Бывшие руководители «Сочиавтотранса» два года незаконно выписывали себе премии
На Кубани задержали педофила, надругавшийся над двумя пятилетними девочками в недостроенном гараже
ВТБ фиксирует снижение числа обращений по кредитным каникулам на треть
В Краснодарском крае ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра
В Кореновском районе 9-летний велосипедист попал под колеса авто
В Краснодаре обновят подземный переход на Старокубанском кольце
Вениамин Кондратьев о снятии карантина после 23 мая: между городами и станицами ездить можно только по пропускам
В Сочи готовятся к мощным ливням
В Краснодаре за сутки коронавирус подтвердился у 29 пациентов и сотрудников геронтологического центра
В Краснодаре на кольце на улице Дзержинского заработала новая схема движения