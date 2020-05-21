Вениамин Кондратьев: карантин в Краснодарском крае продлеваем до 6 июня
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Жители Кубани, как и прежде, должны носить средства защиты или респираторы
Вениамин Кондратьев: карантин в Краснодарском крае продлеваем до 6 июня
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Благодаря тому, что у нас улучшилась эпиобстановка, с 23-го числа возобновят работу ряд предприятий, снимаются ограничения на движение внутри муниципалитетов. Несмотря на это в регионе продлевается карантин до 6 июня.