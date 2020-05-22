Краснодарский край перекрыл границу с адыгейскими селами
Сейчас Тенгинский и Хатукайские автомобильный и пешеходный мосты находятся под охраной полиции и казаков
Краснодарский край перекрыл границу с адыгейскими селами
Количество заболевших коронавирусом в Адыгее резко пошло вверх. Если 14 мая было зафиксировано всего 5 новых случаев, то 15 мая их было уже 31, а 17-го 51. Красногвардейский район, где за все время выявлено уже 104 случая COVID-19, вырвался в лидеры по заболеваемости. С начала эпидемии в республике коронавирус обнаружили у 461 человека.
Сразу после инцидента в отставку подал глава района, а сам населенный пункт изолирован и взят под особый контроль эпидемиологов.