2020-05-22T15:22:50+03:00
Тема дня – Краснодар
Егор КАЗАКОВ@kp_kuban

Краснодарский край перекрыл границу с адыгейскими селами

Слушайте нас на 91.0 FM в Краснодаре и 89.5 FM в АнапеСлушайте нас на 91.0 FM в Краснодаре и 89.5 FM в АнапеФото: Архив "КП"

Сейчас Тенгинский и Хатукайские автомобильный и пешеходный мосты находятся под охраной полиции и казаков

Краснодарский край перекрыл границу с адыгейскими селами

00:00
00:00

Количество заболевших коронавирусом в Адыгее резко пошло вверх. Если 14 мая было зафиксировано всего 5 новых случаев, то 15 мая их было уже 31, а 17-го 51. Красногвардейский район, где за все время выявлено уже 104 случая COVID-19, вырвался в лидеры по заболеваемости. С начала эпидемии в республике коронавирус обнаружили у 461 человека.

Сразу после инцидента в отставку подал глава района, а сам населенный пункт изолирован и взят под особый контроль эпидемиологов.

Скачать передачу [mp3, 1.4 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 (861) 997-7-997+7 (961) 590-70-90+7 (961) 590-70-90
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Краснодаре после снятия карантина 23 мая заработают рынки и ярмарки
После снятия карантина 23 мая пригородный транспорт в Краснодаре начнет работать по новому графику
Краснодарский край является лидером в ЮФО по количеству решенных вопросов жителей
Проверь свой иммунитет к коронавирусу вместе с «Инвитро»
Женщине пришлось обращаться к спасателям, чтобы снять обручальное кольцо
Три тысячи россиян проконсультировались в минкурортов об отдыхе на Кубани
На Кубани осудят чиновников, позволивших учить детей в аварийной школе
На Кубани на архитектора возбудили уголовное дело за непереселение из аварийного жилья
В Краснодаре ремонтируют улицу Хакурате
«Плохо воспитывают»: в Кущевском районе привлекли к ответственности двух многодетных матерей
Участником может стать каждый: «Локомотив-Кубань» объявил онлайн-битву против коронавируса
На Кубани выпал град размером с голубиное яйцо
Банк УРАЛСИБ отменил минимальную ставку по торговому эквайрингу за май
Исследование РНКБ: за время самоизоляции количество платежей с помощью карт в Интернете увеличилось почти в пять раз
Строительная компания «АСК» выдала ключи дольщикам ЖК «Дом на Школьной»
На Тамани откроют масштабный объект гастрономического туризма
ВТБ первым в России запустил фонды ответственного инвестирования
На Кубани начальник следственного изолятора провез «запрещенку» задержанным
«Ласточки» из Краснодара в Анапу не будут ходить до конца июня
В Ейском районе местный житель вынес из частного дома бытовую технику
В Кореновском районе реализуют масштабные проекты по благоустройству
На улицы Сочи возвращается почти весь общественный транспорт
В Краснодаре по улице Хакурате для пешеходов сделают полноценный тротуар
В Сочи ожидают грозу, ливни и шквалистый ветер
В Сочи машина упала в 40-метровый обрыв
На Кубани приступили к установке скульптурной композиции на месте прохождения 45-й параллели
Тело мумифицированной женщины обнаружили в Анапе
Российская авиакомпания назвала самолет в честь Краснодара
В честь 75-летия Победы в Новороссийске откроют новый сквер