22 Май 2020 2020-05-22T15:22:50+03:00

Слушайте нас на 91.0 FM в Краснодаре и 89.5 FM в Анапе Фото: Архив "КП"

Краснодарский край перекрыл границу с адыгейскими селами 00:00 00:00

Количество заболевших коронавирусом в Адыгее резко пошло вверх. Если 14 мая было зафиксировано всего 5 новых случаев, то 15 мая их было уже 31, а 17-го 51. Красногвардейский район, где за все время выявлено уже 104 случая COVID-19, вырвался в лидеры по заболеваемости. С начала эпидемии в республике коронавирус обнаружили у 461 человека.

Сразу после инцидента в отставку подал глава района, а сам населенный пункт изолирован и взят под особый контроль эпидемиологов.