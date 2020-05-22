На Кубани ветеран труда 15 лет судится за имущество после череды процессуальных ошибок
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Ее семья лишилась здания стоимостью 7 миллионов рублей
На Кубани ветеран труда 15 лет судится за имущество после череды процессуальных ошибок
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Разбираемся в запутанной истории, начавшейся с долга в 400 тысяч рублей и закончившейся 15-летним судебным разбирательством.
Также обсудим новшества карантинного режима и уникальные археологические находки в самом центре Краснодара.