22 Май 2020 2020-05-22T18:01:40+03:00

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На Кубани ветеран труда 15 лет судится за имущество после череды процессуальных ошибок 00:00 00:00

Разбираемся в запутанной истории, начавшейся с долга в 400 тысяч рублей и закончившейся 15-летним судебным разбирательством.

Также обсудим новшества карантинного режима и уникальные археологические находки в самом центре Краснодара.