2020-05-26T16:48:25+03:00
Все свои
Нина ШИЛОНОСОВАДмитрий МИХЕЕВ

Николай Петропавловский: «Понаехи» в Краснодаре - это хорошо!

Слева направо: Дмитрий Михеев, Нина Шилоносова, Николай ПетропавловскийСлева направо: Дмитрий Михеев, Нина Шилоносова, Николай ПетропавловскийФото: Архив "КП"

«Все свои» в эфире каждый вторник в 13:03

Николай Петропавловский о том, когда Краснодар станет мегаполисом

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В гостях у Нины Шилоносовой и Дмитрия Михеева социальный технолог Николай Петропавловский.

Поговорили о том, почему мериться числом лет жизни на Кубани глупо, кого все-таки можно назвать "кубаноидом" и насколько сильны связи приезжих в Краснодарском крае между собой.

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