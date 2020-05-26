Николай Петропавловский: «Понаехи» в Краснодаре - это хорошо!
Слева направо: Дмитрий Михеев, Нина Шилоносова, Николай ПетропавловскийФото: Архив "КП"
«Все свои» в эфире каждый вторник в 13:03
Николай Петропавловский о том, когда Краснодар станет мегаполисом
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В гостях у Нины Шилоносовой и Дмитрия Михеева социальный технолог Николай Петропавловский.
Поговорили о том, почему мериться числом лет жизни на Кубани глупо, кого все-таки можно назвать "кубаноидом" и насколько сильны связи приезжих в Краснодарском крае между собой.