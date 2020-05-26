Николай Петропавловский: «Понаехи» в Краснодаре - это хорошо!

26 Май 2020 2020-05-26T16:48:25+03:00

Николай Петропавловский о том, когда Краснодар станет мегаполисом 00:00 00:00

В гостях у Нины Шилоносовой и Дмитрия Михеева социальный технолог Николай Петропавловский.

Поговорили о том, почему мериться числом лет жизни на Кубани глупо, кого все-таки можно назвать "кубаноидом" и насколько сильны связи приезжих в Краснодарском крае между собой.