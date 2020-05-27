2020-05-27T18:58:12+03:00
Тема дня – Краснодар
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Артём ГНАТЕНКОЕгор КАЗАКОВ

В Краснодарском крае пляжи не откроют до 6 июня

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Сейчас там кипит подготовка

В Краснодарском крае пляжи не откроют до 6 июня

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Чем ближе первый день лета, тем яснее правила, по которым будут работать первые здравницы Краснодарского края. Это же касается и пляжей. О том, каким будет это лето, сегодня и поговорим.

Также обсудим новые рекомендации Роспотребнадзора для фитнес-клубов. Все ли из них смогут открыться в новых реалиях и как наладят посещение клиентов? Обсудим с директором фитнес-клуба 50gym Евгением Борисенко.

Начинаем в 17:03.

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.

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