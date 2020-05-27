В Краснодарском крае пляжи не откроют до 6 июня
Сейчас там кипит подготовка
В Краснодарском крае пляжи не откроют до 6 июня
Чем ближе первый день лета, тем яснее правила, по которым будут работать первые здравницы Краснодарского края. Это же касается и пляжей. О том, каким будет это лето, сегодня и поговорим.
Также обсудим новые рекомендации Роспотребнадзора для фитнес-клубов. Все ли из них смогут открыться в новых реалиях и как наладят посещение клиентов? Обсудим с директором фитнес-клуба 50gym Евгением Борисенко.
Начинаем в 17:03.
Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.