2020-05-28T19:02:16+03:00
Тема дня – Краснодар
Егор КАЗАКОВ@kp_kuban

Вениамин Кондратьев: с 1 июня открываем санатории

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28 мая прошло очередное совещание оперативного штаба Краснодарского края

Вениамин Кондратьев: с 1 июня открываем санатории

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Краснодарский край вовсю готовится к летнему сезону. Курорты ремонтируют набережные, обновляют пляжи в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, приводят в порядок санатории. Жители разных уголков страны ждут, когда можно будет отправиться к побережью в отпуск, а главное, как отдых будет организован в связи с коронавирусом.

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