28 Май 2020 2020-05-28T19:02:16+03:00

Слушайте нас на 91.0 FM в Краснодаре и 89.5 FM в Анапе Фото: Архив "КП"

Вениамин Кондратьев: с 1 июня открываем санатории 00:00 00:00

Краснодарский край вовсю готовится к летнему сезону. Курорты ремонтируют набережные, обновляют пляжи в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, приводят в порядок санатории. Жители разных уголков страны ждут, когда можно будет отправиться к побережью в отпуск, а главное, как отдых будет организован в связи с коронавирусом.