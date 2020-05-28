Вениамин Кондратьев: с 1 июня открываем санатории
28 мая прошло очередное совещание оперативного штаба Краснодарского края
Вениамин Кондратьев: с 1 июня открываем санатории
Краснодарский край вовсю готовится к летнему сезону. Курорты ремонтируют набережные, обновляют пляжи в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, приводят в порядок санатории. Жители разных уголков страны ждут, когда можно будет отправиться к побережью в отпуск, а главное, как отдых будет организован в связи с коронавирусом.