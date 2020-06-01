1 Июнь 2020 2020-06-01T17:35:33+03:00

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Как не получить штраф за нарушение карантина в Краснодаре 00:00 00:00

Несмотря на то, что в Краснодаре отменен пропускной режим, карантин в регионе действует, как минимум, до 6 июня. Жители и гости города должны соблюдать ряд правил, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, а именно носить маски, держать социальную дистанцию, не гулять более, чем по двое, избегать скоплений людей. Запрещено проводить пикники, посещать парки и скверы.