2020-06-02T21:23:55+03:00
Все свои
Нина ШИЛОНОСОВАДмитрий МИХЕЕВ

Виталий Бондарь: «Кубаноидом» надо родиться

Слева направо: Виталий Бондарь, Светлана Бондарь, Нина Шилоносова, Дмитрий МихеевСлева направо: Виталий Бондарь, Светлана Бондарь, Нина Шилоносова, Дмитрий МихеевФото: Архив "КП"

В гостях у Дмитрия Михеева и Нины Шилоносовой были супруги Бондарь

Виталий Бондарь: «Кубаноидом» надо родиться

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Светлана – сценарист, режиссер, Виталий – историк, ведущий научный сотрудник Южного филиала НИИ культурного и природного наследия, эксперт РАН.

В эфире программы «Все свои» шел разговор о своеобразии облика Екатеринодара-Краснодара, о национальностях атаманов Кубанского казачьего войска, что на самом деле общего между «маленьким Парижем» и столицей Франции, а также о творческом использовании балачки, которую Бондари использовали в юмористической программе «Хата с краю».

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