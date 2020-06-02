2 Июнь 2020 2020-06-02T21:23:55+03:00

Виталий Бондарь: «Кубаноидом» надо родиться 00:00 00:00

Светлана – сценарист, режиссер, Виталий – историк, ведущий научный сотрудник Южного филиала НИИ культурного и природного наследия, эксперт РАН.

В эфире программы «Все свои» шел разговор о своеобразии облика Екатеринодара-Краснодара, о национальностях атаманов Кубанского казачьего войска, что на самом деле общего между «маленьким Парижем» и столицей Франции, а также о творческом использовании балачки, которую Бондари использовали в юмористической программе «Хата с краю».