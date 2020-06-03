Что будет с найденным «дневником Пушкина»?
Что будет с найденным «дневником Пушкина»?
Об исчезновении редкого артефакта – рукописного дневника 19 века – сообщил в полицию 51-летний житель Сочи по имени Александр. По отпечаткам пальцев правоохранители в тот же день нашли раритет и задержали бывшую сожительницу мужчины Карину. Потерпевший утверждал, что это настоящий дневник Пушкина, который считался утраченным, и оценил его в миллион долларов.
Выяснилось, что рукопись не принадлежит поэту. Что с ней будет дальше?
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