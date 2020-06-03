3 Июнь 2020 2020-06-04T08:52:25+03:00

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Что будет с найденным «дневником Пушкина»? 00:00 00:00

Об исчезновении редкого артефакта – рукописного дневника 19 века – сообщил в полицию 51-летний житель Сочи по имени Александр. По отпечаткам пальцев правоохранители в тот же день нашли раритет и задержали бывшую сожительницу мужчины Карину. Потерпевший утверждал, что это настоящий дневник Пушкина, который считался утраченным, и оценил его в миллион долларов.

Выяснилось, что рукопись не принадлежит поэту. Что с ней будет дальше?

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