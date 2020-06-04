В Краснодарском крае с 6 июня начнут открывать пляжи
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Роспотребнадзор в каждом конкретном случае принимает решение
В Краснодарском крае с 6 июня начнут открывать пляжи
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Пляжи на черноморском побережье Краснодарского края начнут открывать только после того, как каждый из них получит разрешение Роспотребнадзора. В первую очередь смогут открыться пляжи санаториев, которые имеют медицинские лицензии. Они принимают гостей по путевкам уже с 1 июня.