4 Июнь 2020 2020-06-04T14:20:14+03:00

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В Краснодарском крае с 6 июня начнут открывать пляжи 00:00 00:00

Пляжи на черноморском побережье Краснодарского края начнут открывать только после того, как каждый из них получит разрешение Роспотребнадзора. В первую очередь смогут открыться пляжи санаториев, которые имеют медицинские лицензии. Они принимают гостей по путевкам уже с 1 июня.