2020-06-04T14:20:14+03:00
Тема дня – Краснодар
Егор КАЗАКОВ@kp_kuban

В Краснодарском крае с 6 июня начнут открывать пляжи

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Роспотребнадзор в каждом конкретном случае принимает решение

В Краснодарском крае с 6 июня начнут открывать пляжи

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Пляжи на черноморском побережье Краснодарского края начнут открывать только после того, как каждый из них получит разрешение Роспотребнадзора. В первую очередь смогут открыться пляжи санаториев, которые имеют медицинские лицензии. Они принимают гостей по путевкам уже с 1 июня.

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